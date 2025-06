La Braderie se réinvente en 2025

Un mélange de tradition et d'innovation est annoncé pour la Braderie 2025. Un tour d’horizon de la 48 édition de l’évènement qui aura lieu dans quelques mois, du 5 au 7 septembre à La Chaux-de-Fonds, a été communiqué par son comité directeur ce jeudi.

Quelque 176 stands s’approprieront les rues du centre-ville pour satisfaire les 160'000 visiteurs attendus par les organisateurs, à l’effigie de l’affluence en 2023. Une dizaine de troupes de rue, dont notamment les Cie Ecart et Quartier de Nuit, ainsi qu’une douzaine de fanfares et groupes de la région seront également présents.

Innovation principale, l’association « Tech With Us » mettra en place un festival techno le vendredi et le samedi sur la Place de la Carmagnole. Une journée des familles sera également instaurée le dimanche avec diverses activités. Le système de paiement cashless sera mis en place avec des cartes rechargeables en ligne à retirer dès juillet dans les points de vente attitrés. Deux zones de recharge seront prévues sur place. Finalement, des lignes nocturnes établies en collaboration avec TransN seront mises en place au départ de la Chaux-de-Fonds jusqu’à 3h30 du matin durant le weekend. /comm-awa