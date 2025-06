Le terrain de football de la Paulière en mains cantonales

L’État acquiert le terrain de football de la Paulière à Coffrane pour restituer la zone à la nature et à l’agriculture. Le terrain, situé dans un site protégé, a été racheté au FC Coffrane a annoncé le Canton jeudi dans un communiqué. Ce secteur est classé à l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale et en zone de protection des eaux.

Dans le cadre du Plan directeur sectoriel « Rive-Paulière », il a été décidé en accord avec les acteurs concernés, de déplacer les activités de la gravière de la Paulière pour les regrouper sur un site unique, à l’ouest de Coffrane, à la gravière de Rive, selon l'État de Neuchâtel. L’objectif est de renforcer l’efficience des activités liées au traitement des matériaux tout en permettant une remise en état du site en faveur de la biodiversité, de la qualité des eaux et des terres agricoles.

La renaturation de la Paulière permettra de reconstituer 4,1 hectares de bonnes terres agricoles, destinées à la production alimentaire sur sol cantonal. Parallèlement, 5,8 hectares seront rendus à la nature, renforçant le rôle écologique du site, notamment pour les espèces liées aux milieux humides. Les captages d’eau de la Paulière et du Bois du Clos, concernés par des zones de protection, seront également assainis.





Achat du terrain de football

Le terrain du FC Coffrane et ses installations se trouvent au cœur du périmètre protégé. De plus, l’infrastructure actuelle ne répond plus aux normes de la 1re Ligue, ce qui contraint le club à disputer ses matchs sur d’autres terrains du canton. Le FC Coffrane a donc accepté de vendre le site au Canton et a entamé des démarches pour trouver un nouvel emplacement adapté à ses besoins. /comm-yca