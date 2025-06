Un mois pour tester la mobilité sans voiture à La Chaux-de-Fonds

Le Chaux-de-Fonnier aime sa voiture. Les autorités communales et l’Association transports et environnement (ATE) refusent d’y voir une fatalité et lancent le défi « Mobilités actives » à la population. Elles proposent aux citoyens-automobilistes de la Métropole horlogère de remplacer durant un mois, en septembre, leur véhicule thermique au profit d’une mobilité plus durable : vélo, marche à pied et transport public.

En échange, les participants reçoivent deux abonnements mensuels : un Onde Verte de deux zones et un autre pour un vélo à assistance électrique. Les personnes qui relèveront le défi pourront soit profiter des stations Vélospot de La Chaux-de-Fonds et du Locle, soit bénéficier d’un deux-roues de Torks, une entreprise neuchâteloise qui loue des vélos électriques personnels, assurés et entretenus.