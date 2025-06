Des défis de taille pour Cinésuisse et Fabien Fivaz

Grand consommateur de contenu audiovisuel, Fabien Fivaz a été nommé cette semaine à la tête de Cinésuisse. Le conseiller aux Etats vert neuchâtelois a relevé mercredi dans La Matinale avoir accepté ce poste par intérêt pour le milieu du cinéma et tout ce qui gravite autour. « Tout ce qui tourne autour du cinéma est extrêmement intéressant. On a en Suisse une production qui est diversifiée, qui est vivante. » Fabien Fivaz se réjouit de défendre les intérêts de la branche, car c’est justement la mission de Cinésuisse, la faîtière de l’ensemble de la chaîne de production du cinéma allant de la production à la réalisation en passant par les scénaristes et les auteurs. Mais aussi « la production, les cinémas, les festivals, la promotion du cinéma, donc c’est vraiment extrêmement vaste. »