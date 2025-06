Un jeu vidéo pour prévenir la violence domestique auprès des jeunes

Sensibiliser les jeunes aux violences domestiques et dans le couple. C’est l’objectif du jeu vidéo « ALTernatives » présenté ce mardi à Lausanne. Porté par la conférence romande des bureaux de l’égalité – egalite.ch, l’outil doit permettre aux adolescents et jeunes adultes de 16 à 25 ans « d’apprendre à reconnaître les comportements abusifs et de développer leurs compétences pour réagir et cultiver des relations respectueuses. »

Des thèmes comme les enjeux et dynamiques de la violence domestique, la problématique des violences sexuelles et l’importance du consentement sont abordés. La cyberviolence et le contrôle, deux problématiques particulièrement présentes chez les jeunes, font également partie des sujets évoqués dans « ALTernatives ». Le jeu sera déployé dès la prochaine rentrée dans les établissements scolaires du secondaire II dans les 7 cantons romands.

Egalite.ch rappelle que la violence domestique est un enjeu de santé publique majeur au niveau national à travers quelques chiffres : plus de 21'000 infractions liées à la violence domestique ont été signalées à la police en 2024. Les femmes sont largement représentées parmi les victimes, à hauteur de 68,9%, alors que 16% sont mineures. Retrouvez plus d’informations sur « ALTernatives » ainsi qu’une vidéo de présentation sur le site de la conférence romande des bureaux de l’égalité. /comm-jad