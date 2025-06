Quatre étangs pour renforcer le réseau des biotopes humides à l’Est de Fleurier

Deux étangs temporaires

Deux des étangs présentent un fond très minéral et seront entretenus par Pro Natura, tandis que les deux autres ont été conçus pour s’assécher complètement durant l’été et permettre la fauche. Leur entretien sera réalisé chaque année par l’agriculteur qui exploite le terrain communal. Des tas de pierres, de branches et des troncs complètent l’ensemble pour favoriser les amphibiens. « L’habitat terrestre diversifié autour des étangs est tout aussi important, car plusieurs espèces l’utilisent pour réaliser leur cycle. Il faut par exemple des fleurs pour que les libellules à l’état adulte puissent chasser et manger autour des étangs », explique Antonin Jaquet.

Ce projet cofinancé par la Commune et Pro Natura a bénéficié de subventions cantonales, notamment dans le cadre du Plan Climat de l’Etat de Neuchâtel. Coût total du projet : 64'000 francs, dont une participation communale de 19'400 francs. /comm-aes