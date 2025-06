Le Neuchâtelois Fabien Fivaz, nouveau président de Cinésuisse

Le conseiller aux Etats neuchâtelois Fabien Fivaz a été élu à la présidence de l'association faîtière de la branche suisse du cinéma et de l'audiovisuel Cinésuisse. Cette fonction lui permettra de poursuivre ses activités en tant que membre de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture.

Conseiller national de 2019 à 2025 et conseiller aux Etats depuis la session d'été, Fabien Fivaz a déjà défendu les intérêts de l'industrie cinématographique et audiovisuelle au Parlement, notamment lors de la révision de la loi sur le cinéma en 2021 et 2022, peut-on lire lundi dans un communiqué de Cinésuisse.

Le Chaux-de-Fonnier, âgé de 47 ans, est également membre du comité Cinéconomie depuis la création de l'alliance. Il est ainsi "fortement impliqué dans les thématiques de la branche et dispose de solides connaissances dans le domaine de l'industrie cinématographique", indique le communiqué. /ATS-awa