Les Bugnenets-Savagnières veulent s’aider de neige artificielle

La station des Bugnenets-Savagnières va se doter d'un conteneur enneigeur-ventilateur d'ici l'hiver prochain. Un permis de construire en ce sens a été déposé, selon la la feuille officielle d’avis de Courtelary publiée ce vendredi.

L’installation n’est pas un canon à neige classique, car il sera notamment plus économe en eau et en énergie. Il fonctionnera avec de l’eau de pluie récupérée et de l’eau du réseau, stockées dans un ancien bunker militaire reconverti en citerne. La neige produite serait ensuite stockée à côté des pistes. Ce système est déjà utilisé dans d’autres stations suisses, comme celle de Charmey. Pour Pierre Cuche, vice-président du conseil d’administration des Bugnenets-Savagnières, c’est un moyen de soutenir le ski face à la diversification des activités des stations de moyennes montagnes.