Fermeture des Gourmets : « grosse tristesse » de la Ville de Neuchâtel

La Ville se dit déçue par la fermeture de l’épicerie fine « Les Gourmets » à Neuchâtel. Le Conseiller communal en charge de l’économie n’y va pas par quatre chemins pour qualifier la décision du groupe Valora : « C’est un vrai crève-cœur de perdre un commerce de cette qualité dans notre centre-ville » indique le socialiste Jonathan Gretillat, alors que le commerce devait célébrer ses 60 ans dans trois jours. L’institution de la rue du Seyon sera remplacée par un magasin Denner au début de l’automne, comme l'a révélé RTN vendredi matin.

L’épicerie avait ouvert ses portes dans les années 1960. En 2018, elle a été reprise par Valora. Le groupe explique dans un communiqué que la baisse persistante du chiffre d’affaires et l’augmentation de l’offre en produits alimentaires meilleur marché dans les environs expliquent cette décision. Quinze employés vont être licenciés, à qui la Ville souhaite « penser en premier lieu ». Mais « forcément, quand on a un commerce qui disparaît, c’est un coup dur » pour l’attractivité de la cité, reconnait le Conseiller communal. Il dénonce aussi « les loyers, dont on constate à certains endroits en ville qu’ils sont malheureusement très élevés, parfois trop élevés ce qui a aussi un impact sur les commerces qui ne peuvent plus boucler leurs fins de mois ».

Quant au fait que le commerce sera remplacé par Denner – un discounter du groupe Migros – la ville reconnaît qu’elle n’a pas son mot à dire : « C’est le propriétaire de l’immeuble qui choisit. » /jpp-aju