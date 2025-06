Des solutions contre la canicule

On a longtemps attendu que le mercure grimpe et maintenant que c’est le cas, tout le monde cherche à se rafraichir… L’urgence climatique a poussé l’Etat de Neuchâtel à s’organiser contre les fortes poussées de chaleur. Une priorité inscrite dans le plan climat cantonal. Il s’agit de veiller sur la santé de la population et de miser sur la prévention pour éviter de surcharger le système de santé. Ce sont les Communes qui sont chargées de mettre en œuvre ce concept canicule. Certaines sont déjà organisées, comme la Ville de Neuchâtel. D’autres sont en train de le faire. L’idée, c’est d’assurer un suivi des personnes vulnérables lors des périodes de forte chaleur. Quant à l’Etat, comme le rappelle le chef du Service de la santé publique Vincent Huguenin-Dumittan, il chapeaute le système et se charge de rappeler les grands principes de prévention.