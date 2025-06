Nouvel écrin vert pour le Musée d’ethnographie

Il n’a pas connu de travaux aussi ambitieux depuis sa création en 1872. Le jardin du Musée d’ethnographie à Neuchâtel va être transformé. L’enquête publique est ouverte. Elle court jusqu’au 7 juillet.

C’est un jalon important dans l’histoire récente d’un des plus beaux parcs de la capitale cantonale. En juin 2021, le Conseil général a voté une enveloppe de 960'000 francs pour financer ces travaux. Quelques mois plus tard, Gaël Müller Heyraud est devenue cheffe du Service de l'environnement, des parcs, forêts et domaines de la Ville de Neuchâtel et architecte-paysagiste communale. Elle a contribué à remanier le projet en faisant en sorte, par exemple, d’abandonner les chemins en bitume pour les troquer par des sentiers en gravier-gazon. Également au programme des travaux : certains arbres en mauvais état, dont le sort est resté suspendu à l’ouverture du chantier, seront abattus et remplacés par des plantations, en particulier dans les sous-bois. Par ailleurs, la fresque de Hans Erni sera mise en valeur avec du mobilier qui permettra aux visiteurs de s’arrêter et de la contempler.