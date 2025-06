« Faites-nous rire » : Nathalie Devantay radieuse avec l’arrivée de l’été

Nathalie Devantay en mode été : guillerette, piquante… et sans filtre ! L’été débarque, et notre humoriste aussi : solaire, déchaînée et décidée à dire stop aux diktats. Pour sa dernière chronique de la saison, elle balance tout — entre coups de soleil, crème glacée et réflexions pleines d’humour sur l’acceptation de soi.

Autodérision, vérités qui piquent et éclats de rire garantis : un concentré de bonne humeur à écouter sans modération, même coincé dans une zone industrielle à 7h45. Parce que oui, on peut rayonner… même en robe collée à une chaise de terrasse :