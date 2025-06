Salon du Livre au Château : « C’est quoi ton truc ? »

« Lire, c’est boire et manger, car l’esprit qui ne lit pas maigrit… comme le corps qui ne mange pas. » Cette citation de Victor Hugo résonne parfaitement avec l'esprit du Salon du Livre au Château de Cressier, qui vivra sa 4e édition ce samedi 14 juin. Un rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux du livre, de l’écriture et des rencontres.

Derrière ce Salon se cache une association née d’un besoin clair : celui de valoriser la richesse de l’édition dans le canton de Neuchâtel et de créer un espace de rencontre entre auteurs, éditeurs, illustrateurs et lecteurs. Comme nous l’explique Ilir Xheladini et Margot Fellman, fédérer plusieurs maisons d’édition autour de ce projet a été une démarche naturelle, mais surtout essentielle pour faire vivre cette dynamique culturelle.

Ce salon est aujourd’hui unique dans le canton, et sa pérennisation est une mission que l’équipe prend très à cœur :