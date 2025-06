Un film d’horreur tourné au Val-de-Travers

Le Val-de-Travers n’est peut-être pas la région tranquille que vous imaginez… En tout cas pas pour les producteurs du film « The Caroline Hills », tourné en ce moment au Vallon. Le titre, c’est d’ailleurs déjà un petit clin d’œil à Fleurier puisque la montagne qui surplombe le village s’appelle la Caroline. Mais c’est surtout l’histoire du long métrage qui s’inspire fortement d’une légende connue au Val-de-Travers. « Ce cher Sulpy Reymond qui a vaincu la vouivre à Saint-Sulpice, donc on s’est inspiré de son histoire. On l’a fortement élargi dans le fantastique », raconte José Luis Segura, réalisateur du film. Le genre, de l’horreur, n’est pas destiné à tous les publics, mais il plait au Vallonnier : « A plusieurs, on a fait un court-métrage à la cascade de Môtiers mettant en scène des enfants dans un scénario un peu d’horreur. Les images rendaient vraiment bien, et on s’est dit, pourquoi pas prolonger ce court-métrage ? »