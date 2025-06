Saint-Aubin-Sauges à travers les regards de photographes amateurs

Faire rayonner le village

Cette exposition est l’occasion pour l’Assemblée villageoise de faire découvrir ses activités aux habitants, mais également de leur montrer « qu’il y a des artistes dans le village », affirme le président de l’AV, Claudio Reynaud. Mais un tel projet est aussi une aubaine pour faire rayonner Saint-Aubin-Sauges au-delà des frontières communales : « On a profité de l'étape du Tour de Romandie pour que beaucoup de personnes, venues en bateau, passent devant les photos et découvrent notre région et que ça leur donne envie de revenir », explique le retraité.