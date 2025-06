La Théâtrale de La Chaux-de-Fonds remporte le Grand Prix FSSTA 2025

Après deux jours de représentations au Théâtre de Colombier, le jury du Prix FSSTA a rendu son verdict. C’est le spectacle Chapeau^Bas de et par La Théâtrale de la Chaux-de-Fonds, dans une mise en scène d’Anne-Véronique Robert, qui remporte la finale du Prix de la Fédération suisse des sociétés théâtrales d’amateurs (FSSTA).

Au palmarès du concours d’art dramatique, on retrouve à la deuxième place Maligne de Noémie Caillault par ATRAC du Landeron et à la 3e place Les Diablogues de Roland Dubillard par Les Enfants de la Rampe de Lausanne.

Dans un communiqué publié ce lundi, la FSSTA explique que les six jurés ont choisi de récompenser par le Grand Prix le spectacle marquant les 120 ans de la Théâtrale de la Chaux-de-Fonds, écrit par la troupe elle-même « pour l'hommage au théâtre et au talent, pour l'esprit d'équipe et la complicité, et pour le souffle de beauté et de poésie propagé ». /comm-cde