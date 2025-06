Abeilles : moins de mortalité, mais davantage de colonies faibles

La différence de mortalité des abeilles d’une région à l’autre dépend beaucoup du climat, plus précisément des microclimats et des changements de températures. « Avant on avait deux semaines de pluie, deux semaines de beau, deux semaines de pluie, c’était un peu ça. Et aujourd’hui on a de très longues périodes et c’est très mauvais, car on part sur des extrêmes. » Christophe Bachmann relève que « tout d’un coup vous avez un printemps très humide et vous ne faites rien et l’année d’après, il devient très sec et vous ne faites rien. » Et de conclure que ça ne s’améliore pas et que ça devient compliqué. /sma