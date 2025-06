« Faites-nous rire » : Le mariage de Christian Mukuna

Avant que la rumeur ne s’emballe : non, Christian Mukuna ne se marie pas. Pas tout de suite, du moins. Certes, inviter sa fiancée à un mariage congolais peut semer quelques idées dans les esprits — surtout celui de l’élue de son cœur. Il faut dire qu’en Suisse, le mariage attire chaque année près de 35'000 couples, avec un âge moyen de 32 ans pour les femmes et 35 ans pour les hommes. Petit rappel : Christian Mukuna en a 37 à ce jour.

Mais revenons à nos moutons.

Invité au mariage de sa cousine, Christian Mukuna a renoué avec ses racines congolaises. Et il n’en fallait pas plus pour qu’il nous embarque dans un choc des cultures version cérémonie : là où la Suisse privilégie la sobriété et la ponctualité, le Congo mise sur les couleurs, les rythmes et l’art de célébrer pendant… très longtemps.

Un aller-retour entre traditions, émotions et quelques pas de danse — à découvrir sans obligation d’engagement.