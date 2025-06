L’Entour(âge) aux petits soins pour les aînés dans des locaux flambants neufs

Créer des liens

Géré par une équipe « plus restreinte qu’en EMS », le foyer L’Entour(âge) propose « un accompagnement global, du matin au soir, qui nécessite une organisation complexe », note Fabrice Diallo, éducateur social et responsable du foyer. L’objectif fondamental étant celui de « maintenir les acquis et de se sentir comme à la maison, dans un lieu de rencontre qui propose des activités variées permettant de créer du lien social et de rencontrer de futurs amis voire partenaires », détaille Sandrine Chabod.