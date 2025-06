David Guenin en « facilitateur » à la présidence de la CNCI

Un nouveau président pour la CNCI. Seul candidat en lice pour remplacer Emmanuel Raffner, David Guenin a été élu par acclamation le 22 mai lors de l’assemblée générale de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie. David Guenin a rejoint le conseil de la CNCI en 2018, son comité en 2019 et était vice-président l’année dernière, en plus d’être le directeur général de l’entreprise Gimmel Rouages à Villiers. Se voyant comme un facilitateur, David Guenin ne veut pas révolutionner la CNCI, mais plutôt la faire évoluer. « Mon intention c’est d’encourager toutes les mesures qui visent à améliorer la compétitivité et le développement des commerces et des industries dans ce canton », a-t-il expliqué dans « La Matinale » ce mardi. Mais le nouveau président de la CNCI reconnaît que « les défis sont de taille », au regard notamment de la conjoncture actuelle ou des droits de douane avec les États-Unis. « La situation économique est vraiment compliquée, surtout pour les entreprises qui exportent et à cela s’ajoutent les transformations technologiques, environnementales, sociétales auxquelles on doit faire face », explique David Guenin. « Donc j’ambitionne vraiment de fédérer les différentes parties prenantes autour d’axes de développement stratégique communs », précise-t-il.