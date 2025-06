Neuchâtel désigne les lauréats de ses séjours artistiques

La Ville de Neuchâtel a désigné les lauréats de ses trois séjours artistiques. Ils ont été choisis parmi 17 candidats, selon un communiqué diffusé ce lundi.

Jon Merz ira à Bruxelles dès le 1er septembre et pour une durée de six mois. « Diplômé de la Hochschule der Künste de Berne et de Hambourg, ce Neuchâtelois a vécu et travaillé plus de 10 ans à Berlin, présentant ses œuvres picturales en Suisse et à l’étranger. »

Catherine Adatte, Mica de son nom d’artiste, prendra la direction de l’Italie et de Gênes. « Sa démarche artistique prend la forme dans le travail sur papier, parfois gigantesque, et sur draps », peut-on lire dans le communiqué.

Enfin, Gaëlle Clémençon, illustratrice neuchâteloise indépendante, et Sébastien Doutaz, graphiste indépendant et cofondateur de l’Atelier U-Zehn, séjourneront pendant quatre semaines en famille au Tessin. Ils s’inspireront de la nature environnante pour leurs domaines de prédilection : la photographie, l’écrit, le dessin et l’illustration. /comm-jpp