Des « Portraits » à voir à Hauterive

Yannick Lambelet travaille principalement avec des images trouvées sur internet. Le Chaux-de-Fonnier les décontextualise ensuite au sein de compositions numériques avec des collages. « Il y a ce jeu de distances : quand on va être loin de la peinture, on a l’impression d’être devant un collage digital. Et plus on va se rapprocher, plus on va voir les transparences. »