La gestion des travaux de Peseux agace les commerçants

De l’autre côté de la rue, la boulangerie Jordann estime aussi faire partie des chanceux. Le gérant Jordann Mesko a pu maintenir deux places de parking le long de la rue du Temple pour ses clients. Il souligne aussi leur fidélité, surtout le week-end. Mais le gérant a également déjà le regard tourné vers les futurs travaux de la Grand-Rue, prévus d’ici deux ans. Jordann Mesko note encore que le chantier mené sur la place de la Fontaine, qui a entrainé le déplacement du marché de Peseux le vendredi, lui a coûté une perte de chiffre d’affaires de 30% ce jour-là.





Des chiffres d’affaires et une clientèle en baisse

Sur la place de la Fontaine justement, c’est depuis mi-janvier que le stationnement a été largement réduit, voire supprimé. Résultat : le boucher Frédéric Troiano a perdu 35% de son chiffre d’affaires en quatre mois et demi. Certains lundis, il enregistre six clients, contre 30 avant les travaux. Pour la boucherie de la Fontaine, il est clair que le manque de places de parking devant le commerce empêche ses clients de venir. Et les grandes surfaces attirent plus facilement ceux garés au sud de sa boucherie. Sans parler de la poussière liée aux travaux et de l’accès limité devant le magasin.