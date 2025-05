Lions FC : « C’est quoi ton truc ? »

Créé en 2012 par l’ex-combattant professionnel Nelson Carvalho, le Lions FC est devenu un acteur majeur du MMA en Suisse. Plus qu’un sport de combat, c’est une école de rigueur, de respect et de dépassement de soi. Derrière l’image parfois brutale du MMA, son fondateur défend une vision éducative et inspirante. Le club s’engage aussi socialement, en accompagnant les jeunes dans un cadre structurant.

Au-delà du quotidien, le Lions FC organise cette année la 11e édition du plus grand événement de MMA en Suisse. Un spectacle à l’américaine, avec une mise en scène spectaculaire et deux ceintures en jeu. Une soirée qui s’annonce mémorable pour les amateurs de sport de combat et de sensations fortes, comme nous l’expliquait Nelson Carvalho dans « La Matinale » :