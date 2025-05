Céline Vara quitte le Conseil des États

La future ex-conseillère aux États verte neuchâteloise Céline Vara prend un virage à 180 degrés. Elle passe d’une situation où elle était très minoritaire au parlement fédéral, ce qui lui laissait une grande liberté d’expression et d’action, à celle de membre d’un gouvernement collégial, où la gauche et les femmes sont en majorité mais où il faudra apprendre et appliquer le consensus.

Dire « nous » à la place de « je » en parlant au nom du Conseil d’État, défendre des décisions qu’elle n’aura pas forcément soutenues, est-ce que Céline Vara devra se renier, en montant au château à Neuchâtel ?