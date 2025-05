Le temps est venu d’aller griller saucisses et légumes

Retour de flamme, braises, surfaces brûlantes ou usage inadéquat du gril à gaz: faire un barbecue n’est pas sans danger. Alors que la météo commence à s’améliorer, le Bureau de prévention des accidents met en garde contre les risques des grillades. Le BPA recommande par exemple de toujours porter des gants de barbecue, d’allumer le feu avec précaution et de garder à l’esprit que braises et cendres peuvent provoquer un incendie, même des heures plus tard.

Le commandant des sapeurs-pompiers du Cornet, Jérôme Ganguin, confirme qu’il faut rester prudent. Pour les barbecues en pleine nature, il est primordial de se méfier du taux de sécheresse. Les cantons et la Confédération peuvent parfois interdire ce type de grillades lorsque le risque est accru. Utiliser les emplacements prévus à cet effet ou les places de pique-nique équipées réduit drastiquement les dangers, d’après Jérôme Ganguin. Il précise que les grills à gaz et au charbon doivent impérativement être utilisés en extérieur pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone.