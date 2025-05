New Wave s’offre un centre logistique futuriste à Cortaillod

Un centre logistique dernière génération fait son apparition à Cortaillod. Après plusieurs années de travail, et près de trois millions de francs d’investissements, l’entreprise de vêtements sportifs New Wave Group SA a inauguré mardi son nouveau système de tri automatisé. En clair, 14 robots coulissent sur un dédale de 33'000 caisses empilées. Ils sélectionnent eux-mêmes les articles commandés et les transportent jusqu’au centre d’emballage.

Pour le directeur de l’entreprise, Laurent Magne, ce projet était nécessaire, car face à son succès, l’entreprise n’arrivait plus à suivre. « Il y a quelques années, on était au rupteur. On devait soit déménager, soit trouver d’autres solutions », expose-t-il.