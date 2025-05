Le pôle de la future gare de Cernier se dessine

La zone de la future gare de Cernier se dessine. Avec la perspective de la Ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le village du Val-de-Ruz deviendra une gare intermédiaire où les trains se croiseront. Elle se trouvera dans le secteur à l’est de la Migros. Dans le cadre des mandats d’étude, quatre projets ont été présenté et l’équipe lauréate a été annoncé aujourd’hui par le Canton de Neuchâtel et les autorités vaudruziennes. Il s’agit des bureaux KCAP et Metron. Leur projet, intitulé KM1, a séduit le collège d’experts, mais aussi le Conseil communal de Val-de-Ruz. Le responsable de l’aménagement du territoire, Roby Tschopp n’a pas hésité à parler du « chantier du siècle pour la Commune ». Cela va chambouler toute la mobilité du Val-de-Ruz et restructurer les transports. Et ce n’est pas le seul enjeu, relève Roby Tschopp. « À terme, si on doit développer de l’habitation à Cernier, ce sera à côté et pas loin de la gare », explique-t-il. « On parle plutôt de 2080, c’est la fin du siècle. Mais il faut évidemment aujourd’hui s’assurer que ce développement est possible. »