Un coin de verdure au collège de Vauseyon

La cour du collège de Vauseyon à Neuchâtel se pare de vert. Les travaux de végétalisation sont terminés. Ils ont duré un an. Fini le bitume, place à un gravier-gazon sur une grande partie de la surface. Pour marquer la fin des travaux, une manifestation publique est organisée ce samedi de 11h à 16 heures. Ces aménagements ont vu le jour à l’initiative de deux enseignantes. Elles ont listé les besoins et les envies des enfants et se sont lancées dans une récolte de fonds. Au final, elles ont réuni près de 100'000 francs, grâce notamment au soutien de la Fondation Roger Federer, à une campagne de financement participatif et à divers sponsors.

La Ville les a aidées à concrétiser ce projet. Gaël Müller Heyraud, cheffe de l’Office des parcs et promenades de la Ville de Neuchâtel, explique que, comme les maîtresses ne savaient pas comment s’y prendre pour la réalisation « de cette nouvelle cour, elles se sont approchées de nous. » Tout ce qui est de l’ordre de la déconstruction, du terrassement et de la construction est financé par les fonds récoltés.