Une cour verte pour les élèves et enfants de Vauseyon

Une cour verte dès mai 2025, c’est le projet pour l’école de Vauseyon à Neuchâtel. Depuis plusieurs années, parents et enseignants se démènent pour aménager un nouveau préau. Cela va pouvoir se réaliser grâce à de nombreux dons et un soutien financier particulier de la Fondation Roger Federer, qui sponsorise des initiatives de cours ouvertes. Un crowdfunding a été lancé mi-novembre et l’objectif de 70'000 francs a été largement atteint. En effet, le comité « Cour verte » a récolté quelque 100'000 francs. Grâce à ces 30'000 francs de plus, « des aménagements supplémentaires vont être installés, tels que du mobilier autour des arbres, ainsi que des tables de pingpong », développe Jeanne Borel. Pour l’enseignante au collège de Vauseyon et initiatrice du projet, « cela permettra également d’avoir une marge au niveau des devis, pour ne pas se retrouver à court de liquidité ».