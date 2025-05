Piscine des Combes : un liner flambant neuf en attendant une rénovation plus complète

Bonne nouvelle pour les habitués de la piscine des Combes à Boveresse, au Val-de-Travers. Le revêtement de fond du bassin principal, le liner, a été entièrement refait ces dernières semaines en vue de l’ouverture de la saison estivale, ce samedi. « Il s’agissait d’un entretien minimum, mais indispensable pour pouvoir rouvrir la piscine », explique Sarah Fuchs-Rota, conseillère communale chargée de la santé, de la culture et des sports. « De la qualité du liner dépend également la qualité de l’eau. » Coût de l’opération: 55'000 francs acceptés par le législatif communal dans son budget 2025. Seule la zone des plongeoirs n’a pas été touchée par ces travaux, car déjà remise en état il y a quelques années.





Rénovation complète: projet en cours

Le changement du liner ne freine toutefois pas les ambitions du Conseil communal de rénover entièrement les installations de la piscine des Combes. Depuis son arrivée à l’exécutif vallonnier en avril 2024, la conseillère communale Sarah Fuchs-Rota planche sur un projet qui devrait être présenté cet automne au Conseil général. « Plusieurs éléments doivent encore être discutés avec les services cantonaux ainsi qu’avec les mandataires pour pouvoir finaliser le rapport », précise l’élue communale.





Deux jeunes gens de 24 ans pour tenir la buvette

Deux nouveaux venus accueilleront les clients dès ce samedi à la Buvette des Combes, de 9h30 à 22 heures. Tiago Antunes et sa compagne Elea Belka sont les tenanciers des lieux pour la saison estivale 2025. Âgés de 24 ans, ils bénéficient chacun d’une dizaine d’années d’expérience dans le domaine de la restauration. Ils misent sur « une ambiance assurément bonne, conviviale et détendue », se réjouit Elea Belka avec un sourire dans la voix. Leur carte proposera des mets de petite restauration, tels que des sandwiches chauds et froids, des salades ou encore des assiettes vigneron, saucisse de veau ou roastbeef, sans oublier les frites. « Nous misons sur des produits locaux, avec notamment la viande d’une boucherie locale, gage de qualité. »

Côté événements, le couple prévoit la retransmission de matches de football cet été, dont l’Euro féminin, ainsi que des soirées à thèmes. /aes