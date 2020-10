La Piscine des Combes a besoin d’une rénovation

Les travaux de rénovation se font de plus en plus urgents à la Piscine des Combes. L’infrastructure située entre Couvet et Boveresse a été construite il y a 60 ans. Différents chantiers ont déjà été menés, par exemple la rénovation de la zone de la buvette ainsi que le jardin d’eau il y a 15 ans. Le liner fixé au fond du bassin et qui garantit l'étanchéité est aussi en fin de vie. Posé en 1995, il a besoin d'une rénovation urgente, car il se fissure chaque année un peu plus, ce qui demande des frais d’entretiens annuels toujours plus élevés.