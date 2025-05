La Robella, « presque Europa-Park » !

Entre le mini-golf, le pump-track, la luge Féeline, le télésiège, les descentes en VTT ou en trottinettes – sans parler des travaux de rénovation de la partie restauration et hébergement du bâtiment de l’Auberge des Fées qui permettent désormais de proposer à la location une cinquantaine de lits en dortoirs ainsi qu’un vaste studio – le site bourdonne d’activités et accueille, surtout l’été, un public nombreux. De quoi faire dire à l’Association Sauver La Robella que ses objectifs sont atteints ? « Pas encore ! », sourit Enzo Macuglia, son président, qui glisse que « l’association a quelques idées pour compléter l’offre et inciter encore davantage le public à rester sur le site pendant des journées complètes. Un peu comme à Europa-Park, si j’ose la comparaison ! »