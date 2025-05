Une nouvelle structure pour valoriser l’agriculture et le tourisme

Mobilisation pour l'agriculture et le tourisme. L'association du Projet de Développement Régional (PDR) de la Vallée de La Sagne et des Ponts-de-Martel a été officiellement constituée le lundi 12 mai à La Sagne. La structure fédère une quarantaine de partenaires et prévoit de soutenir 25 projets en lien avec l'agriculture, les produits du terroir et le tourisme. Soutenue par l'Office Fédéral de l'Agriculture (OFAG) et le Canton, elle a pour but le développement économique, social et environnemental de la région. Il s’agit du deuxième PDR neuchâtelois, après celui de Val-de-Ruz. /comm-sma