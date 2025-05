Un appel « aux régions rurales » pour la première bougie du programme « vivre ensemble »

Le Canton de Neuchâtel lance son appel à projets 2025 pour le programme « vivre ensemble », une réponse aux enjeux sociaux du changement climatique. L’an dernier, l’Etat a soutenu 20 actions pour un montant global de 102'000 francs. D’ici fin 2027, 400'000 francs seront distribués au total dans le cadre du plan climat cantonal, sous forme d’impulsion à des projets mariant l'écologie et le social. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 juillet.

En parallèle, les responsables de ce programme, élaboré en collaboration avec les communes, souhaitent créer une plateforme numérique d’échange et d’information, ainsi qu’un festival de la transition climatique, afin de renforcer la visibilité des acteurs et de développer leurs liens. « On a pu constater la créativité et le foisonnement sur le terrain, mais c’est peu connu, visibilisé et il y a peu de moyens et de reconnaissance pour ce qui existe, donc le programme est bienvenu », note Nathalie Ljuslin, coordinatrice auprès de la société civile pour le programme « vivre ensemble ».