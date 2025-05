La justice neuchâteloise tire la sonnette d’alarme

La pression est forte sur la justice neuchâteloise. Si la situation est jugée critique depuis plusieurs années, elle est désormais qualifiée d’alarmante. C’est ce qui est mis en avant dans le rapport 2024 sur l’activité des autorités judiciaires publié la semaine passée. Le nombre d’affaires à traiter ne cesse d’augmenter alors que la dotation en magistrats n’a pas évolué depuis 2011. Par rapport à cette année, prise comme référence, car c’est celle de la mise en place organisationnelle actuelle, « les nouvelles affaires de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ont connu une hausse de plus de 50%. Dans le domaine pénal, ce sont des augmentations de l’ordre de 55% au Tribunal d’instance, +35% au Tribunal cantonal et +15% au Ministère public », peut-on lire dans le rapport.

Les raisons de ces hausses sont multiples, explique Célia Clerc, juge cantonale et présidente de la Commission administrative des autorités judiciaires. « Pour l’APEA, c’est peut-être lié à une certaine fragilité de la population neuchâteloise, une certaine précarité, également l’âge. Les modifications des structures familiales peuvent entrer en ligne de compte ou encore des séparations qui sont difficiles ou conflictuelles. Pour le pénal, c’est essentiellement lié à des révisions successives législatives qui ont complexifié les procédures. »