Quarante piges pour le Vapeur Val-de-Travers

Saison anniversaire mais pas de crise de la quarantaine en vue pour le Vapeur Val-de-Travers (VVT). L’association s’apprête à marquer 2025 d’une pierre blanche, avec près de 20 courses qui seront proposées sur le réseau ferroviaire, au départ de Saint-Sulpice, contre une quinzaine au maximum habituellement. Le chemin de fer touristique lance sa saison ce samedi 10 mai (LIEN : https://www.vvt.ch/) le long de l’Areuse, et la terminera le week-end des 25-26 octobre pour Halloween. Les 40 ans de l’association seront eux dignement fêtés les 20 et 21 septembre. C’est lors de cette deuxième partie de saison que les trains vers Les Verrières et Neuchâtel feront leur retour. « C’est une plus longue distance, il faut qu’on prenne nos habitudes avec la locomotive » précise le vice-président du Vapeur Val-de-Travers, Pablo Hoya. « Nous devrons également reprendre nos marques sur Neuchâtel et Les Verrières, malgré un horaire assez tendu avec le trafic actuel. Ça sera un beau défi pour nous cette année. » Le VVT espère attirer 10'000 personnes cette année.