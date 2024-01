Pas de course train-fondue pour le Vapeur

Le Vapeur Val-de-Travers est impacté par les travaux de TransN entre Travers et Buttes. Le train à vapeur qui circule durant la belle saison entre Saint-Sulpice et Travers doit annuler la moitié de ses courses cette année. Cette situation a un impact financier pour l’association qui va perdre près de 40'000 francs. Les véhicules ne circuleront qu'en mai et en juin. Les courses représentent environ 30% du budget, le reste étant assuré par des dons. Mais Dominique Marchand, président et responsable technique du Vapeur Val-de-Travers, est soulagé : les travaux n’auront pas lieu sur la saison 2025, la 40e de l’association. « On préfère être impacté en 2024 plutôt qu’en 2024 et 2025. » Avant de planifier ces travaux, TransN a eu des discussions avec le comité. « Elles se sont très bien déroulées. Au départ, ils (ndlr : TransN) avaient prévu de faire les travaux en plusieurs étapes, sur deux ans. Finalement, ils ont choisi de les regrouper. (…) Ils ont écouté nos revendications et se sont un peu adaptés. Je pense que pour eux c’était aussi plus simple de faire une seule coupure. »