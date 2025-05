Les vacances de Céline Vara, illustration d’une frontière qui a bougé entre vie publique et privée

Cet emballement médiatique montre que la frontière entre vie publique et vie privée a bougé « au cours des 20 dernières années ». « Avant on disait : ce qui importe, ce sont les compétences d’une personne, on ne veut pas savoir ce qu’il en est de sa vie privée. Il y avait même un accord tacite avec les médias en France, notamment pour ne rien révéler de la vie privée des hommes et femmes politiques. Ça, ça a bien changé. Aujourd’hui, on attend de la part d’un politicien d’avoir un comportement en vie privée qui soit cohérent avec son engagement public. On va même parfois plus loin en disant qu’il y a un devoir d’exemplarité », note Pascal Sciarini.







Quels stigmates ?

Reste à savoir quels stigmates vont laisser ces quelques jours de soleil à Oman, pour Céline Vara, pour son mandat de conseillère d’Etat, pour les Verts neuchâtelois. Pour Pascal Sciarini, « ça n’est pas une affaire, on ne reproche rien à Madame Vara du point de vue légal. Mais pour elle, ça va laisser des traces, certainement. Pour le reste, tout va dépendre de l’importance médiatique que va prendre ce dossier. On ne peut pas écarter l’idée que peut-être, ça aura des conséquences négatives, y compris pour le parti. Quant à la future conseillère d’Etat, elle sera jugée sur ses actes, sur la manière dont elle va diriger son dicastère, sur les réalisations qu’elle pourra avoir à son bilan », estime le politologue. /cwi-vco