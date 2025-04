De l’art coréen dans la maison du Corbusier à La Chaux-de-Fonds

L’ensemble du matériel a été spécialement importé de Corée du Sud pour être exposé à la Maison blanche. On trouve par exemple de nombreux tissus colorés dans l’ancienne chambre à coucher des parents Jeanneret, aujourd’hui transformée en salle de réunion. Dans la chambre d’été juste à côté, ce sont plutôt les tons blancs et bleus « outre-mer » qui ont été mis en avant. Alors que dans l’ancien atelier de Charles-Edouard Jeanneret, alias Le Corbusier, c’est une composition mêlant couleurs patelles et pinceaux qui s’accorde parfaitement au lieu, en utilisant des livres comme support. Dans les combles enfin, ce sont de plus gros « balluchon de luxe » qui sont à admirer.