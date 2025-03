Le Printemps culturel sous le signe de la Corée

C’est une saison coréenne qui s’annonce pour le Printemps culturel Neuchâtel. Chaque année, l'événement met en lumière un pays et sa richesse artistique. Après des éditions consacrées à d'autres contrées, c’est au tour de la Corée du Sud d’être au centre de l’attention. Ce choix s’inscrit dans une tendance mondiale, où la K-Culture (K pour Korea) s’impose comme une référence incontournable, portée par la « K-Pop », le cinéma et les séries « dramas » qui connaissent un franc succès depuis le début des années 2000.

Durant trois mois, une quarantaine d’institutions neuchâteloises mettront en valeur la K-Culture. « Le Printemps culturel a pour but de réunir les acteurs culturels, les associations et l’Université de Neuchâtel. Tous ces partenaires organisent, de manière autonome, des événements sur la thématique commune de la Corée », explique Denis Roueche, président de l’association Printemps Culturel Neuchâtel.

Cette année, le festival se veut très diversifié : musique, danse, cinéma, littérature et gastronomie seront au rendez-vous. Et pour Denis Roueche, « ce programme va pouvoir intéresser beaucoup de monde ». C’est accessible aux familles et aux enfants », ajoute-t-il.