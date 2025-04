Un exosquelette pour soulager le dos des viticulteurs

La technologie au chevet des viticulteurs. Le Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) met sur pied un projet destiné à améliorer les conditions de travail dans le secteur viticole. Comme l’annonçait le Bulcom récemment, le Service a développé un exosquelette censé diminuer l’impact des contraintes physiques de la profession sur le dos des collaborateurs. « Il y a des mouvements répétitifs ou des postures forcées avec le buste en avant, notamment lors de la taille hivernale », image Thomas Croisier, spécialiste de la sécurité au travail au SPAA, et ancien viticulteur. « Avec ses bandes élastiques et ses ressorts, cet exosquelette représente un soutien pour les professionnels. Il permet de prévenir les maux de dos, mais aussi de les soulager. Ceci afin de faire durer plus longtemps le collaborateur dans la profession », précise-t-il.