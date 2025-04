Situation « critique » pour le chocolat suisse

L’industrie du chocolat suisse traverse une passe délicate. Alors que les festivités de Pâques battent leur plein, le secteur est confronté à de nombreux défis. En premier lieu, les fabricants doivent composer avec un prix du cacao qui atteint des records. L’année dernière, il a presque quadruplé passant de 3'000 à près de 11'000 francs. Une « hausse énorme », comme la qualifie le directeur de la faitière Chocosuisse. Pour Roger Wehrli, cette donnée entraîne une hausse des prix de fabrication et se répercute sur les tarifs en magasin. « La situation est critique, car on ne sait pas comment les consommateurs vont réagir à cette hausse. Et maintenant en plus, on a le problème des tarifs douaniers avec les États-Unis », expose le directeur.