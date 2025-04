L’IA s’invite dans les discours du gouvernement neuchâtelois

Fermer les yeux ou vivre avec

Crystel Graf n’hésite pas à comparer l’arrivée progressive de l’intelligence artificielle à celle de la télévision, de la calculatrice ou d’internet. « On a deux choix », analyse la conseillère d’État. « Soit on fait semblant que ça n’existe pas, ou alors, on sensibilise pour un usage raisonné et raisonnable de l’outil », ajoute-t-elle.