Six ans de prison dans l’affaire des coups de couteau à Neuchâtel

Le verdict est tombé dans l’affaire des coups de couteau devant une boîte de nuit à Neuchâtel. Les juges du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers ont condamné jeudi un homme de 49 ans à six ans de prison pour tentative de meurtre. Une peine assortie d’une expulsion du territoire pour cinq ans. La Cour a ainsi suivi le réquisitoire du Ministère public. Le principal prévenu dans cette affaire était accusé d’avoir blessé à l’arme blanche deux agents de sécurité dans la nuit du 24 décembre 2023, assénant notamment onze coups de couteau à l’un des deux videurs.





« Il a pris le risque de tuer »

Les juges ont d’abord expliqué qu’il avait été difficile d’établir le déroulé exact des faits, soulignant que les versions des protagonistes différaient, qu’il n’y avait pas de vidéo de la scène et que peu de témoins. Néanmoins, ils estiment qu’au vu de « la quantité de coups de couteau, dont plusieurs ont été portés au thorax d’une personne qui ne représentait pas un danger », le prévenu « a pris le risque de tuer ». « Vous devriez voir la veste », a encore lancé la juge avant d’annoncer avoir retenu la tentative de meurtre. La Cour a également souligné le fait que l’homme n’avait « pas exprimé de remords, ni d’excuses et ne semble pas se remettre en question. »

À noter que le prévenu a aussi été condamné pour un coup de couteau asséné au deuxième agent présent au moment des faits. La Cour retient un cas de lésions corporelles simples.





Trois acquittements

Quant au frère du principal accusé, qui a aussi pris part à l’altercation cette nuit-là et qui était prévenu de lésions corporelles simples, il a été acquitté. Tout comme les deux agents, eux aussi prévenus dans cette affaire. Les juges ont estimé que ces cas répondait à une « légitime défense proportionnée ».

Enfin, en plus de sa peine de six ans de prison et de son expulsion du territoire, le prévenu est condamné à verser respectivement 15'000 et 2'000 francs pour réparation aux deux agents blessés lors des faits.

Les parties ont dix jours pour faire appel de ce jugement. /gjo