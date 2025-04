Petites et grandes manufactures neuchâteloises s’exposent à Genève

La haute horlogerie s’expose à Genève. Le salon Watches and Wonders commence ce mardi à Palexpo. Soixante marques sont présentes cette année, que ce soit des grandes entreprises comme Panerai, Bulgari ou Tag Heuer, mais aussi de plus petites indépendantes comme Arnold and Son et Angelus. Les deux marques de niches de La Chaux-de-Fonds participent pour la 5e fois au salon genevois.

Et face à des grandes maisons et des grands groupes comme Richemont ou LVMH, Arnold and Son, tout comme Angelus savent trouver leur place, explique leur directeur général. « C’est vraiment un salon qui cherche à représenter la diversité de l’horlogerie », explique Pascal Béchu. « Je pense que les marques sont aussi elles-mêmes extrêmement importantes pour le rayonnement du salon, la diversité de l’industrie et apporter aussi cette touche créatrice qui est spécifique aux marques de niche », précise-t-il.