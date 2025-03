Les Perchettes sur les planches

Un voyage dans le temps pour les Perchettes. La soirée théâtrale du groupe scout d’Auvernier aura lieu ce samedi soir à 19h à la salle polyvalente du village. Cette année, le thème retenu est : « Chrono-Perchettes, un bond à travers le temps ». Plus de 60 enfants monteront sur scène pour présenter quatre piécettes écrites par les responsables du groupe. « C’est un challenge, mais chaque enfant arrive à trouver sa place », se réjouit Jessica Hirsig, dite « Rainette attachante », co-responsable du groupe des Perchettes. « On peut vite se perdre entre les aspects techniques de la régie, la gestion des enfants, l'organisation du bar, etc. Donc, nous avons des plannings bien précis pour que tout roule ».





Entre tradition et valeurs du scoutisme

Ces soirées théâtrales étaient à l’époque organisées par plusieurs groupes scouts du canton de Neuchâtel. « Nous sommes le dernier groupement à avoir perpétué cette tradition du théâtre depuis une soixantaine d’années », explique Jessica Hirsig. Et d’ajouter que le théâtre permet aux enfants de se dévoiler et de s’affirmer tout en apprenant davantage les valeurs du scoutisme.