Un groupe parlementaire PLR-Le Centre

Le Centre change de camp ! Il formera un groupe parlementaire avec les libéraux-radicaux lors de la prochaine législature. Les deux partis l’annoncent ce vendredi matin dans un communiqué commun. Le Centre siégeait avec les Vert’libéraux lors de la précédente législature. Avec ce nouveau groupe, composé de 33 membres (30 PLR et 3 Le Centre), les deux partis disent vouloir défendre une « politique pragmatique et responsable du canton ». Ils précisent que cette alliance repose sur des valeurs communes, « notamment la promotion d’une économie dynamique, une gestion rigoureuse des finances publiques et un engagement fort en faveur des citoyens et des institutions ».

Le PLR, le Centre et l’UDC ont présenté une liste commune pour l’élection au Conseil d’Etat le 23 mars. /comm-sma