Le Grand Conseil neuchâtelois à l'équilibre

SolidaritéS a raté son pari et n’est pas parvenu à faire son retour au législatif en ne récoltant que 2,96% des voix. L’UDF, Modernokratie et le Parti fédéraliste européen ont réalisé des scores marginaux et n’ont pas non plus atteint le quorum fixé à 3% des suffrages. /gtr