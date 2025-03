« Cœurs de métier » : Lucie Mischler

Elle connaît tout de nos amis à quatre pattes. Lucie Mischler s’est lancée à 19 ans dans la profession de toiletteuse pour animaux. Un métier qui n’est pas vraiment reconnu en Suisse, et que l’on acquiert au travers de formations privées, dans des « salons-écoles ». La jeune habitante du Vallon de St-Imier a appris à connaître les races de chiens et de chats, leurs spécificités, leurs problèmes de poil et de peau. Elle a aussi développé une grande sensibilité qui lui permet de tisser un lien de confiance avec ses clients canins et félins. Coupe des griffes, bains, soins, tonte : les besoins des animaux sont variés. Et si certains se laissent dorloter sans grogner, il est parfois nécessaire de porter de longs gants pour éviter les griffures et morsures. « Les chats sont les plus capricieux », sourit Lucie Mischler, qui répète que l’esthétique n’est pas la priorité dans son activité. « Je cherche le bien-être des animaux. Certains arrivent ici avec des problèmes de peaux, se grattent sans cesse. Le toilettage est là pour les aider. » En 2023, Lucie Mischler a ouvert son propre salon à St-Imier, l’un des rares du genre dans le Jura bernois. Nous l’avons visité pour en connaître davantage sur ce métier. /oza